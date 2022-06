Umstrittene Novelle des Übernahmegesetzes im Ministerrat beschlossen

Die Novellierung des Übernahmegesetzes ist heute, Mittwoch, im Ministerrat beschlossen worden. Während der Begutachtungsfrist hatte es breite Kritik an der Novelle gegeben. Konkret ging es dabei um das sogenannte "Creeping-in", bei dem sich große Aktionäre in ein börsennotiertes Unternehmen "einschleichen", ohne ein Pflichtangebot auszulösen. Mehrere Organisationen und die Übernahmekommission selbst hatten hier vor einer "Schlechterstellung von Minderheitsaktionären" gewarnt.

Die Liberalisierung kommt nun aber doch. Ziel sei es, die "im europäischen Vergleich eher strengen gesetzlichen Regelungen" zum Creeping-in beizubehalten aber "in Teilbereichen" zu liberalisieren und "für die Praxis besser handhabbar" zu machen, heißt es in den Erläuterungen zur Novelle. Bisher habe ein Beteiligungsausbau von 2 Prozentpunkten innerhalb von 12 Monaten eine Angebotspflicht ausgelöst, in Zukunft werde ein Angebot erst ab einem Zukauf von 3 Prozentpunkten innerhalb eines Kalenderjahres notwendig.

Relevant für die Angebotspflicht sei zukünftig auch, ob eine Beteiligung "beherrschenden Einfluss" vermittle oder nicht. Außerdem sollen dem Zukauf vorangegangene Veräußerungen berücksichtigt werden. Ein kontrollierender Aktionär, der 5 Prozentpunkte erwirbt, davor aber 3 Prozentpunkte verkauft hat, muss kein Angebot stellen.

Eine Anzeigepflicht statt der Angebotspflicht ist vorgesehen, wenn ein kontrollierender Aktionär über eine Mehrheitsbeteiligung verfügt, diese dann aber vorübergehend unterschreitet, etwa wenn die Beteiligung von 51 Prozent kurzzeitig auf 47 Prozent sinkt und dann wieder auf 51 Prozent erhöht wird. Unterhalb der 50-Prozent-Schwelle soll die Angebotspflicht weiters nur einmal auslösen, auch wenn die Beteiligung mehrmals erhöht wird.

Der Interessensverband für Anleger (IVA), die Arbeiterkammer (AK) und die Übernahmekommission selbst hatten sich bereits während der Begutachtung der Gesetzesnovelle gegen die neuen Bestimmungen zum Creeping-in ausgesprochen. Der Rechtsanwälte-Präsident Rupert Wolff sprach in diesem Kontext von einer "deutlichen Schlechterstellung der Minderheitsaktionäre". IVA-Vorstand Florian Beckermann bezeichnete die Saldierungsmöglichkeiten innerhalb eines Kalenderjahres als gefährlich, sie würden eine legale Umgehung von angebotsauslösenden Schwellen erlauben. Industriellenvereinigung (IV) und Wirtschaftskammer (WKÖ) begrüßten hingegen die Anhebung der Schwellenwerte beim Creeping-in.

Die Novelle des Übernahmegesetz war durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) nötig geworden. Der EuGH bemängelte, dass die bei der Wiener Börse angesiedelte Übernahmekommission kein unabhängiges und unparteiisches Gericht sei und gegen ihre Bescheide kein wirksamer Rechtsbehelf möglich sei. Mit der Novelle soll nun am Oberlandesgericht Wien eine neue Instanz eingeführt werden, die nicht nur Rechtsfragen, sondern auch den Sachverhalt prüfen kann. Die Zuständigkeit des Oberlandesgerichts Wien sei dadurch begründet, dass das Übernahmegesetz grundsätzlich für Aktien an inländischen Unternehmen gilt, die an der Wiener Börse gehandelt werden.

Die neuen Bestimmungen treten mit 1. Juli 2022 in Kraft.

cgh/tsk

