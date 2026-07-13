Umstrittener Astrophysiker: Gruppe um Avi Loeb soll US-Regierung zu UFOs beraten

AVI LtdShs Aktie
WKN: 784554 / ISIN: ZAE000049433
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13.07.2026 14:37:00
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Immer wieder veröffentlicht die US-Regierung Videos und Dokumente zu UFO-Sichtungen. Ein umstrittener Physiker soll beim Umgang damit nun helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|AVI LtdShs
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|-0,98%
|Loeb AG (PS)
|320,00
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