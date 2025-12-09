KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
09.12.2025 02:23:08
Umstrittener Export : Trump lockert Auflagen von Nvidia-KI-Chips für China
Um den den technologischen Fortschritt Chinas zu bremsen, beschränkt Präsident Trump den Export von Nvidia-KI-Chips nach China. Im Gegenzug hält China den Deckel auf seltenen Erden zu. Nun scheint Trump im Handelkrige einen Kompromiss finden zu wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|162,82
|2,71%
