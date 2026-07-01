AVI LtdShs Aktie
WKN: 784554 / ISIN: ZAE000049433
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01.07.2026 20:57:00
Umstrittener Ufo-Astronom Avi Loeb wird Trump-Berater
Der Harvard-Wissenschafter leitet nun eine Gruppe von Forschenden und Ufo-Aktivisten zur Untersuchung von AliensWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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