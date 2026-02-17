KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
|
17.02.2026 17:12:51
Umstrittenes Vorhaben: Deutschlands Einstieg beim Leopard-Hersteller KNDS soll kurz bevorstehen
Um "deutsche Interessen" beim Panzerbauer KNDS zu wahren, sprechen sich Teile der Bundesregierung für einen Einstieg aus. Insidern zufolge soll dieser nun trotz Unstimmigkeiten näher rücken. Möglich wäre, dass Anteile noch vor dem Börsengang gekauft werden. Aber es gibt auch andere Alternativen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
