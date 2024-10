Umstrukturierung bei Zugbauer: Alstom-Werk in Görlitz macht im März 2026 dicht

Der französische Zugbauer Alstom betreibt zahlreiche Standorte in Deutschland. Der in Görlitz wird im März 2026 aufgegeben. Die Produktion soll nach Osteuropa gehen. Was mit den 700 Mitarbeitern in Sachsen passiert, ist unklar. Die Werkschließung ist ein Puzzleteil einer großen Umstrukturierung. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV