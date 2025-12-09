Anlagestrategie 09.12.2025 03:22:27

Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025

Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Front aufzustocken. Das verhalf einem Unternehmen neu in die Top 10.

Institutionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind dazu verpflichtet, ihre Beteiligungen mittels des 13F-Formulars gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC quartalsweise offenzulegen. Unter diese Vorgabe fallen auch die Investments von Fisher Asset Management.

Im Depot von Ken Fishers Vermögensverwalter, der rund 276,29 Milliarden US-Dollar verwaltet, kam es im dritten Jahresviertel 2025 zu zahlreichen Anpassungen - bei den größten Beteiligungen kaufte der Investor durch die Bank zu.

Im Folgenden sind die zehn größten Aktienbeteiligungen des Starinvestors aufgelistet, die sich im dritten Quartal 2025 im Portfolio befanden. Sie sind nach Prozentanteil im Depot gestaffelt. Investitionen in andere Finanzinstrumente, beispielsweise Anleihen oder ETFs, wurden nicht berücksichtigt. Stand der Daten ist der 30. September 2025.

