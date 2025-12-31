Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|
31.12.2025 16:00:00
UMTS in der Schweiz: Swisscom schaltet 3G-Netz ab
Die Mobilfunktechnologie UMTS, der Mobilfunkstandard der dritten Generation (3G), ist bald Technikgeschichte, Swisscom beginnt zum Jahreswechsel abzuschalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
