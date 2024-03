Umwandlung in Wohnraum schwierig: IFO: Homeoffice senkt Bedarf an Büroflächen wohl deutlich

Laut IFO-Institut führt das mittlerweile in vielen Firmen etablierte Homeoffice zu weniger Bedarf an Büroflächen. Die Leerstandsquote ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Idee einer Umwandlung der Räumlichkeiten in Wohnraum liegt nahe, doch die Möglichkeiten sollen begrenzt sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel