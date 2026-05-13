BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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13.05.2026 17:21:24
Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien: BMW AG vereinfacht Kapitalstruktur
+++ Aktionäre der BMW AG stimmen Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien mit großer Mehrheit zu +++ Finanzvorstand Walter Mertl: „Attraktivität der BMW Aktie erhöhen“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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