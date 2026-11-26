Umweltauflagen müssen für die heimische Industrie keinen Wettbewerbsnachteil bedeuten. Sie können sogar Anreize schaffen, hochwertigere Produkte auf den Weltmärkten anzubieten. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dabei wurden rund 3,9 Millionen Exportgeschäfte von mehr als 8.500 Industrieunternehmen in 226 Absatzmärkten zwischen den Jahren 2013 und 2021 untersucht.

Laut den Autoren Mahdi Ghodsi, Alireza Sabouniha und Robert Stehrer relativieren die Ergebnisse der Studie die weitverbreitete Vorstellung, dass Umweltauflagen zwangsläufig die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Industrieunternehmen beeinträchtigen. Gerade für eine hoch entwickelte Volkswirtschaft wie Österreich, deren Exportindustrie im internationalen Wettbewerb stark auf die Qualität ihrer Produkte angewiesen sei, können anspruchsvolle Produktstandards auf den Weltmärkten auch eine wirtschaftliche Chance darstellen, heißt es.

Unternehmen erzielen höhere Stückpreise

Untersucht wurden Umweltauflagen zur Energieeffizienz, zur Recyclingfähigkeit von Produkten oder zur Verwendung umweltschädlicher Substanzen. Dabei zeige sich, dass eine größere Zahl technischer Vorschriften auf ausländischen Absatzmärkten mit einer höheren Qualität heimischer Exportprodukte einhergehe. Gleichzeitig erzielen die Unternehmen höhere Stückpreise. "Bemerkenswert ist dabei, dass die geschätzte Qualität der Produkte stärker steigt als deren Preise", heißt es. Aus Sicht der Kunden verbessere sich somit das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass dieser positive Zusammenhang auf umweltbezogene Vorschriften zurückzuführen sei, was bei technischen Vorschriften hingegen fehle. Nicht jedes Unternehmen profitiere gleichermaßen von den regulatorischen Anforderungen, heißt es weiter. Denn besonders produktive Unternehmen mit guter Ausstattung an Maschinen und Anlagen weisen günstigere Ergebnisse bei der Produktqualität und der Entwicklung ihrer Exportumsätze auf. Umweltauflagen begünstigen daher technologisch leistungsfähige Unternehmen, so die Autoren. Die Studie zeige aber auch die Grenzen positiver wirtschaftlicher Effekte von Umweltauflagen. So erzielen aktive Exporteure höhere Umsätze, während aber der Absatz teilweise sinkt.

rst/fel