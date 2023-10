Umweltbelastung wirklich gering?: Brandenburg fordert von Tesla Planänderungen

Die Kritik vieler Bürger am Tesla -Werk in Grünheide nimmt kein Ende. Nun schaltet sich die Politik ein und fordert vom Autobauer Nachbesserungen an seinen Ausbauplänen. Dabei geht es um mögliche Umweltbelastungen, die der US-Konzern bisher herunterspielt. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel