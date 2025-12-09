Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
09.12.2025 16:07:38
Umweltbundesamt fordert Pkw-Maut und früheres Verbrenner-Aus
DESSAU (dpa-AFX) - Angesichts der beschleunigten Erderwärmung fordert das Umweltbundesamt mehr Ehrgeiz und Tempo beim Klimaschutz - und macht dazu weitreichende Vorschläge. "Im Jahr 2030 sollten mindestens neun von zehn neu zugelassenen Pkw rein elektrisch sein", heißt es in einer neuen Studie. Auf 48 Seiten wird konkret beschrieben, wie Deutschland bis 2040 seine klimaschädlichen Treibhausgase um 90 Prozent oder mehr mindern kann.
Im Kapitel zur Verkehrspolitik heißt es weiter, dass am EU-Beschluss, ab 2035 keine Neu-Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zuzulassen, unbedingt festgehalten werden sollte. Und: "Deutschland sollte dieses Ziel schon mindestens drei Jahre früher erreichen und spätestens ab 2032 keine Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr neu zulassen." Hierfür müsse der Umbau der heimischen Automobilindustrie maßgeblich vorangetrieben getrieben werden.
Ab 2030 eine Pkw-Maut auf allen Straßen
Auch sollte der Studie zufolge ab 2030 eine Pkw-Maut auf allen Straßen eingeführt und bis 2035 stufenweise erhöht werden, und zwar abhängig von der jeweiligen Fahrleistung. Dies sei auch zur Finanzierung des Verkehrs notwendig. Ergänzend sollte ab 2030 die bestehende Lkw-Maut auf alle Straßen erweitert werden. Sie gilt bisher nur auf Bundesfernstraßen.
Zum Flugverkehr wird vom UBA unter anderem vorgeschlagen, die Steuerbefreiung für Kerosin bis 2030 auslaufen zu lassen, ebenso wie die Mehrwertsteuerbefreiung im internationalen Luftverkehr.
Ende der Erdgasverstromung bis spätestens 2040
Auch zur Industrie gibt es konkrete Ziele. Betriebsgenehmigungen für neue Industrieanlagen auf fossiler Basis - also Öl, Gas und Kohle - dürften maximal bis 2045 befristet werden, dies erhöhe die Planungssicherheit und vermeide "gestrandete" Vermögenswerte. Auch der Betrieb von Kraftwerken mit fossilen Energieträgern sei mit einer treibhausgasneutralen Stromerzeugung unvereinbar, "daher ist analog zum Ausstieg aus der Kohleverstromung auch das Ende der Erdgasverstromung bis spätestens 2040 zu vollziehen", heißt es. Damit eine gesicherte Kraftwerksleistung zur Verfügung steht, müssten bis 2045 Wasserstoffkraftwerke im ausreichenden Umfang installiert und umgerüstet werden.
Belastungen der Bürger sollten abgefedert werden
Belastungen der Bürger sollten abgefedert werden, heißt es in der Studie. "Ohne soziale Flankierung kann dies zu erheblichen individuellen, gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen führen." Hintergrund sei, dass der Ausstoß von Treibhausgasen nach und nach mit immer höheren Preisen versehen werde. Daher sollten die CO2-Preis-Einnahmen aus den Bereichen Verkehr und Gebäude an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließen. "Dabei dient die Auszahlung einer sozial differenzierten Klimaprämie für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen als Basisabsicherung."/toz/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten
|
09.12.25
|DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volkswagen (VW) vz von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Volkswagen: VW-Chefstratege wechselt zu Mercedes (Spiegel Online)
|
05.12.25
|Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Market-Perform (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Start fester (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|106,30
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.