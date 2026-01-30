SHEIN Aktie

SHEIN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.01.2026 09:26:00

Umwelthilfe erzwingt Klarheit: Shein überarbeitet Nachhaltigkeitsaussagen

Shein gerät erneut in die Kritik. Nach Abmahnung der DUH unterzeichnete der Onlinehändler eine Unterlassungserklärung und präzisiert Klimaversprechen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SHEIN

mehr Nachrichten