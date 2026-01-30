SHEIN Aktie
WKN DE: SHEIN1 / ISIN: NET0SHEIN001
|
30.01.2026 09:26:00
Umwelthilfe erzwingt Klarheit: Shein überarbeitet Nachhaltigkeitsaussagen
Shein gerät erneut in die Kritik. Nach Abmahnung der DUH unterzeichnete der Onlinehändler eine Unterlassungserklärung und präzisiert Klimaversprechen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!