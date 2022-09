Umwelthilfe: Genehmigung von Nord Stream 2 muss zurückgenommen werden

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe hat angesichts des Lecks an der Ostseepipeline Nord Stream 2 eine sofortige Rücknahme der Genehmigung für diese Gasröhre gefordert. Dies sei aus Sicherheits- und Klimaschutzgründen notwendig. Zuvor hatte Nord Stream 2 mitgeteilt, dass es einen massiven Druckabfall an der Pipeline gegeben habe.

"Der erhebliche Druckabfall, der bereits jetzt in der Nord Stream 2 Pipeline eingetreten ist, lässt befürchten, dass es sich um eine größere Havarie handelt und bereits erhebliche Mengen des gefährlichen Treibhausgases Methan in die Ostsee gelangt sind. Sobald das gasförmige Methan über die Meeresoberfläche in die Atmosphäre aufsteigt, trägt es massiv zum Treibhauseffekt bei", warnte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH)

Jetzt räche sich, dass die zuständigen deutschen Behörden, das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und das Bergamt Stralsund während des Genehmigungsverfahrens weder auf eine umfassende Klimaverträglichkeitsprüfung der Pipeline noch auf eine unabhängige Überwachung ihrer Sicherheit gedrungen haben, so die Umwelthilfe.

Nach Angaben eines Sprechers von Nord Stream 2 handelt es sich bei dem Druckabfall wohl um ein Loch, denn der Druckabfall sei "massiv". Normalerweise liege der Druck bei 105 Bar. Auf deutscher Seite liege der Druck dann bei 7 Bar.

Deutschland hat nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine den Zertifizierungsprozess für die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorerst gestoppt. Aus technischen Gründen wird ein bestimmter Druck auf der Gasleitung gehalten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2022 09:50 ET (13:50 GMT)