Umweltminister der Länder unterstützen schärferes Klimaziel

BERLIN (Dow Jones)--Die Umweltminister der Bundesländer unterstützen die deutlich schärferen Klimaziele, die auch das Europäische Parlament fordert. Damit sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 60 Prozent statt wie bisher um 45 Prozent gegenüber 1990 verringert werden. Klimapolitik müsse als Schwerpunkt verstanden werden, sagte die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) im Anschluss an die Umweltministerkonferenz (UMK). Die Runde sehe "ein rasches Handeln beim Klimaschutz für erforderlich", hieß es auch in einer Mitteilung zur Konferenz.

Bislang teilt die Bundesregierung das Ziel der Europäischen Kommission, die CO2-Emissionen in den kommenden zehn Jahren um 55 Prozent zu verringern und 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte bereits in Aussicht gestellt, mögliche höhere Ziele in die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021) einzufügen. Mit dem 60-Prozent-Ziel müsste aber auch Deutschland seine Anstrengungen drastisch erhöhen.

Die Umweltminister hätten sich zudem "klar" zum Auswahlverfahren für eine Atommüll-Endlager bekannt, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Auf Nachfrage erklärte sie, dass auch Bayern die Suche unterstütze. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich zuvor äußerst skeptisch zu dem Verfahren geäußert.

Beschluss zur Windenergie auf Dezember vertagt

Ein Beschluss der Minister zum Ausgleich der Windenergie mit dem Naturschutz wurde indes vertagt. Die Frage soll nun in einer Sonder-Umweltministerkonferenz im Dezember beschlossen werden, sagte Umweltministerin Schulze. Die Staatssekretäre sollen dazu eine abschließende Beschlussfassung für die Standardisierung vorbereiten, um zu einer beschleunigten Genehmigung von Anlagen zu kommen. Allerdings seien Bund und Länder hier "sehr, sehr weit gekommen".

Im Vorfeld der Konferenz hatte es an den Plänen der UMK scharfe Kritik von Seiten der Energiewirtschaft gegeben. Sie warnte vor einem "Flickenteppich" an Regeln und zu großen Spielräumen für die Länder etwa bei Fragen des Vogelschutzes, die den Ausbau der Windkraft an Land abwürgen könnten.

Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) betonte, der Artenschutz habe "einen unglaublichen Stellenwert", wenngleich es nicht um einzelnen Individuenschutz gehe. Mit Blick auf den notwendigen Ökostromausbau gebe es "wenige Fragen, die sich so konfrontativ gegenüberstehen", so Lies. Ziel seien nun "klare Regeln" bis Jahresende, die den Ausbau der Windenergie möglich machten.

Die Umweltminister wollen zudem die chemische Stoffgruppe PFC eindämmen, mit denen bestimmte Produkte wie Pfannen oder Regenjacken fett-, schmutz- und wasserabweisend gemacht werden. "Einige Verbindungen sind nachweislich gesundheits- und umweltschädlich", hieß es in dem Beschluss. Die Minister forderten auch den Bund auf, sich auf europäischer Ebene für ein weitgehendes Verbot einzusetzen.

