08.06.2026 05:57:38

Umweltminister Schneider betont Rolle der UN beim Klimaschutz

BONN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat die unverzichtbare Rolle der Vereinten Nationen bei der Bekämpfung des Klimawandels hervorgehoben. Vor einer in Bonn beginnenden UN-Klimakonferenz sagte Schneider, während an vielen Stellen der Welt Konflikte zunähmen, arbeiteten Staaten unter dem Dach der UN weiter an gemeinsamen Antworten auf die Klimakrise. Das sei keine Selbstverständlichkeit. "Die Vereinten Nationen bleiben der zentrale Ort, an dem diese globale Herausforderung gemeinsam angegangen wird. Deutschland wird dazu auch künftig seinen Beitrag leisten - verlässlich, konstruktiv und mit dem klaren Ziel, die internationale Energiewende weiter voranzubringen."

Die zehntägige Konferenz in Bonn hat die Aufgabe, die nächste Weltklimakonferenz vorzubereiten, die Ende des Jahres im türkischen Antalya stattfindet. Für die Konferenz in Bonn sind mehr als 6.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 186 Ländern angemeldet. Schneider sagte, Deutschland werde sich in Bonn dafür einsetzen, dass die internationale Gemeinschaft ihr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien erhöhe. "Wer heute in Klimaschutz investiert, investiert zugleich in wirtschaftliche Stärke, Sicherheit und Wohlstand", sagte er./DP/zb

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