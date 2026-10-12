12.10.2026 10:02:38

Umweltminister Schneider nennt Rücktritt von Bas 'schmerzlich'

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider bedauert den Rücktritt von SPD-Chefin Bärbel Bas. "Bärbel Bas hat exzellente Arbeit als Parteivorsitzende, aber auch als Arbeitsministerin gemacht", sagte der SPD-Politiker am Rande eines EU-Umweltministertreffens in Luxemburg. "Das ist ein sehr schmerzlicher Rücktritt, den wir jetzt auch erst mal verarbeiten müssen." Er zeige, dass Politik "ein sehr aufreibendes und auch hartes Geschäft in der Öffentlichkeit" sei.

Schneider sagte weiter, er kenne Bärbel Bas nicht nur als Kollegin im Kabinett und Parteivorsitzende, sondern auch aus vielen gemeinsamen Jahren im Bundestag. Er schätze sie sehr. Ihren persönlichen Schritt gelte es zu respektieren. Zur Frage, wer den Job von Bas an der Parteispitze übernehmen soll, wollte sich Schneider nicht äußern./aha/DP/men

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