Umweltministerin Lemke betont Festhalten an Atomausstieg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat die Mitte April geplante Abschaltung aller deutschen Atomkraftwerke (Akw) bekräftigt und in diesem Kontext auf gestiegene Risiken wegen des Ukraine-Kriegs hingewiesen. "Der Atomausstieg macht unser Land sicherer. Atomkraft ist und bleibt eine Hochrisikotechnologie, und die Risiken sind auch in einem Hochtechnologieland wie Deutschland letzten Endes nicht beherrschbar", sagte sie bei einer Pressekonferenz. Seit dem vergangenen Jahr seien Akw Gegenstand eines Krieges geworden, was vor anderthalb Jahren möglicherweise noch unvorstellbar gewesen sei, jetzt "hier in Europa Realität geworden", erklärte die Grünen-Politikerin.

"Es wäre ein Fehler zu glauben, dass das gestiegene nukleare Risiko auf die Ukraine beschränkt bliebe", warnte Lemke. "Wir erleben bereits Angriffe und Sabotageakte auf die Energieinfrastruktur in Europa, und wir sehen uns anhaltenden Drohungen Russlands gegen Westeuropa und auch gegen Deutschland ausgesetzt." Deshalb sei die ursprünglich von der schwarz-gelben Bundesregierung nach dem Reaktorunglück von Fukushima getroffene Entscheidung, die Atomkraftnutzung in Deutschland zu beenden, richtig gewesen, "und deshalb halten wir an dieser fest", betonte die Umweltministerin. "Es ist gut, dass ab dem 15. April eine neue Ära beginnt."

Nun folgten Jahrzehnte des Rückbaus der Akw. Insgesamt seien noch über 30 Reaktoren zurückzubauen. Wie schnell dies gelinge, hätten "vor allem die Betreiber selbst in der Hand". Sie veranschlagten in der Regel eine Dauer von zehn bis 15 Jahren. An verschiedenen Standorten sei der Rückbau bereits weit fortgeschritten, an manchen werde man aber "noch mehr als eineinhalb Jahrzehnte" dafür brauchen.

Dass in wenigen Tagen die letzten Akw endgültig abgeschaltet würden, sei "auch aus Sicht des Bundesamtes für Strahlenschutz ein klarer Zugewinn an Sicherheit in unserem Land", erklärte die Präsidentin der Behörde, Inge Paulini, bei derselben Pressekonferenz. Die Nutzung der Kernkraft sei "mit erheblichen Risiken verbunden", mit dem Ausstieg seine aber nicht alle Risiken gebannt.

March 30, 2023 08:30 ET (12:30 GMT)