BERLIN/ANTALYA (dpa-AFX) - Der weltweite Passagierluftverkehr hat einer Studie zufolge auch im vergangenen Jahr die Pariser Klimaziele verpasst. Statt einer eigentlich notwendigen Reduzierung der CO2-Belastungen haben die Emissionen 2025 das Niveau aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 übertroffen und einen Rekordstand erreicht, wie die Umweltorganisation Atmosfair anlässlich der Weltklimakonferenz im türkischen Antalya berichtet.

Die Airlines hätten ihre CO2-Effizienz im Vergleich zum Vorjahr um weniger als ein Prozent gesteigert, was deutlich unter der 2,0-Prozent-Vorgabe der zivilen Weltluftfahrtorganisation ICAO liege. Gleichzeitig sei das Passagieraufkommen um rund 5 Prozent gewachsen. "Damit verfehlt die Luftfahrtindustrie ihr selbst gesetztes Ziel, die Zunahme ihrer Emissionen wenigstens teilweise vom wachsenden Passagierverkehr zu entkoppeln", kritisiert Atmosfair-Geschäftsführer Dietrich Brockhagen.

Ausweitung statt Ersatz

Die Flottenmodernisierung als derzeit wichtigster Hebel zu mehr Klimaeffizienz sei weiterhin kaum vorangekommen, stellt Atmosfair fest. Grund seien Produktionsrückstände bei den großen Herstellern Boeing und Airbus (Airbus SE). Zudem würden die neuen Flugzeuge häufig zu Ausweitung des Flugangebots eingesetzt, statt ältere Maschinen zu ersetzen. Mit einem konsequenten Austausch ließe sich rund ein Viertel des eingesetzten Kerosins einsparen.

Atmosfair hat erneut ein komplexes Ranking erstellt, das die Effizienz der Airlines auf Kurz-, Mittel- und Langstrecken darstellen soll. Die besten Werte erreichen Fluggesellschaften, die modernes, auf die Streckenlänge angepasstes Fluggerät einsetzen, viele Sitze darin unterbringen und sowohl Sitze als auch Frachtraum gut auslasten.

Die meisten Punkte erreichte die arabische Oman Air. Wegen der Lieferschwierigkeiten, aber auch wegen des vergleichsweise hohen Business-Anteils landen die deutschen Fluggesellschaften nur im Mittelfeld. Noch am besten wurde wie im Vorjahr die Tuifly bewertet vor Condor und Lufthansa./ceb/DP/zb