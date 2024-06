"Umweltprämie" ausgelobt: Tesla will mit Kurzzeit-Rabatt Model Y loswerden

Einem Bericht zufolge weiß der Autobauer Tesla in Deutschland so langsam nicht mehr wohin mit seinen Wagen. Bis Ende des Monats werden bereits produzierte Model-Y-PKW mit einem satten Rabatt angeboten. Allerdings müssen die Kunden die Wagen so nehmen, wie sie bereits in der Sonne stehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel