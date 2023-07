UN - Mindestens 87 Tote im Sudan in Massengrab bestattet

Genf (Reuters) - In der sudanesischen Region West-Darfur sind den Vereinten Nationen (UN) zufolge mindestens 87 Tote in einem unwürdigen Massengrab bestattet worden.

Es gebe glaubwürdige Informationen, dass die Miliz Rapid Support Forces (RSF) für den gewaltsamen Tod der Menschen und für die Anlegung des Massengrabs verantwortlich sei, teilte UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk am Donnerstag in Genf mit. Bewohner der Region seien gezwungen worden, die Toten am 20. und 21. Juni auf diese Weise auf offenem Gelände nahe der Stadt El-Geneina zu beseitigen, statt ihnen eine würdige Bestattung auf einem der Friedhöfe zu gewähren.

Im Sudan war der Machtkampf zwischen Armee und RSF-Miliz im April im Zusammenhang mit einem international unterstützten Plan für den Übergang zu einer Zivilregierung eskaliert. Zahllose Menschen kamen gewaltsam ums Leben. Knapp drei Millionen Sudanesen wurden seitdem vertrieben, über 700.000 von ihnen flohen in Nachbarländer.

(Bericht von Emma Farge und Jörn Poltz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)