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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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03.07.2026 19:17:00
UN-Bericht zu KI-Risiken: „Die Welt kann nicht regieren, was sie nicht versteht“
Ein neues UN-Expertengremium warnt: Die KI-Entwicklung überholt die Politik. Nur durch wissenschaftliches Verständnis lassen sich Risiken effektiv steuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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