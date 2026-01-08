08.01.2026 18:32:38

UN-Chef bedauert Rückzug der USA aus 66 internationalen Organisationen

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Ankündigung der USA, sich aus 66 internationalen Organisationen zurückzuziehen, bedauert. Alle UN-Organisationen würden ihre Aufgaben aber trotzdem weiter ausführen, sagte Guterres einer Mitteilung zufolge in New York. "Die Vereinten Nationen haben eine Verantwortung gegenüber denjenigen, die auf uns angewiesen sind. Wir werden unsere Mandate mit Entschlossenheit fortführen."

Das Weiße Haus hatte zuvor angekündigt, dass sich die USA aus 66 internationalen Organisationen zurückziehen werden, darunter auch zahlreiche UN-Organisationen. Der Austritt wird damit begründet, dass die Organisationen, Übereinkommen und Verträge nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten vereinbar seien. Bei vielen der genannten Organisationen geht es etwa um Umwelt und Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Bildung sowie die Förderung von Demokratie, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit./cah/DP/men

