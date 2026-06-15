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15.06.2026 02:17:38
UN-Chef: Einigung zwischen USA und Iran 'entscheidender Schritt'
NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Einigung zwischen den USA und dem Iran als "entscheidenden Schritt" auf dem Weg zu einer friedlichen Dauerlösung des Konflikts gewürdigt. Er bedanke sich bei allen, die dazu beigetragen hätten, und hoffe, dass die Beteiligten diesen Moment nun nutzen, um mit noch mehr Anstrengung eine endgültige Beilegung des Konflikts zu erreichen, sagte Guterres. Die Vereinten Nationen stünden jederzeit zur Unterstützung bereit./cah/DP/he
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