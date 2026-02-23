|
23.02.2026 21:18:38
UN-Chef: Ukraine-Krieg ist Schandfleck für kollektives Bewusstsein
NEW YORK (dpa-AFX) - Anlässlich des vierten Jahrestags des russischen Angriffs auf die Ukraine hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand aufgerufen. "Dieser verheerende Krieg ist ein Schandfleck für unser kollektives Bewusstsein und stellt weiterhin eine Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit dar", hieß es in einer Mitteilung des UN-Generalsekretärs.
Guterres stellte die vielen zivilen Opfer in den Vordergrund: "Die Zivilbevölkerung trägt die Hauptlast dieses Konflikts; das Jahr 2025 verzeichnete die bislang höchste Zahl getöteter Zivilisten in der Ukraine. Das ist schlicht inakzeptabel." Das russische Militär hat in den vergangenen Monaten verstärkt zivile Ziele in der Ukraine angegriffen.
An diesem Dienstag (24. Februar) geht der russische Angriffskrieg in sein fünftes Jahr./apo/DP/he
