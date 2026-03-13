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13.03.2026 13:26:39
UN: Fast 22.000 zivile Gebäude im Iran beschädigt
GENF (dpa-AFX) - Im Iran-Krieg sind nach Angaben eines UN-Vertreters bislang fast 22.000 zivile Gebäude im Land beschädigt worden. Darunter seien mehr als 17.000 Wohneinheiten, berichtete Salvador Gutierrez, Repräsentant der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Teheran.
Tausende Familien seien vor den Angriffen geflohen, viele davon in den Norden des Iran, hieß es in einer Stellungnahme von Gutierrez. Es sei unerlässlich, den Konflikt zu deeskalieren, um weiteres Leid zu verhindern. "Der Schutz von Zivilisten muss absolute Priorität haben", sagte er./al/DP/stk
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