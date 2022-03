UN-Flüchtlingshilfswerk hat 200 Millionen Dollar an Spenden erhalten

GENF (dpa-AFX) - Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat angesichts des Kriegs in der Ukraine bisher mehr als 200 Millionen US-Dollar (rund 183 Millionen Euro) an Spenden von Firmen, Stiftungen und Einzelpersonen erhalten. Mit dem Geld sei es unter anderem möglich gewesen, Luftbrücken und Lastwagen-Konvois zur Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen in der Ukraine zu organisieren, teilte die UN-Organisation am Montagabend in Genf mit. "In diesem Moment sind alle Augen auf der ganzen Welt auf die Ukraine gerichtet. Wir sind solidarisch mit Menschen, die um ihr Leben fliehen, deren Familien auseinandergerissen werden", sagte die UNHCR-Botschafterin des guten Willens, die Schauspielerin Cate Blanchett.

Da sich die Krise verschärfe, werde weitere Unterstützung benötigt, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi. Die Organisation bitte dringend um 510 Millionen Dollar, um den Vertriebenen im Land und den Flüchtlingen in der gesamten Region erste Nothilfe leisten zu können.

Laut UNHCR sind seit Ausbruch des Krieges bisher mehr als 2,8 Millionen Menschen aus dem Land geflohen, zwei Millionen weitere Männer, Frauen und Kinder seien innerhalb des Landes vertrieben.