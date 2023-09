UN-Generaldebatte geht in den dritten Tag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht am Donnerstag (ab 15.00 Uhr MESZ) in ihren dritten Tag. Angekündigt sind bei der Veranstaltung im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York unter anderem Ansprachen von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, EU-Ratspräsident Charles Michel, Chinas Vizepräsident Han Zheng, der französischen Außenministerin Catherine Colonna und dem österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg.

Außerdem sind zahlreiche bilaterale Gespräche und Randveranstaltungen angekündigt. Der UN-Sicherheitsrat will sich zudem mit dem aserbaidschanischen Angriff auf die Südkaukasus-Region Berg-Karabach beschäftigen.

Außenministerin Annalena Baerbock plant unter anderem, an einem Treffen zur Lage im Sudan und an einer vorbereitenden Sitzung für den sogenannten "Zukunftsgipfel" teilzunehmen, der im kommenden Jahr stattfinden und drängende internationale Fragen aufnehmen soll.

Die UN-Woche war am Montag bereits mit einem hochrangig besetzten Gipfel zu den UN-Nachhaltigkeitszielen gestartet. Noch bis zum Dienstag, mit einer Pause am Sonntag und Montag, sollen bei der Generaldebatte mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprechen. Bei vielen Reden dürfte der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine eine wichtige Rolle spielen./scb/cah/DP/nas