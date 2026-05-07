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07.05.2026 21:54:38
UN: Kein Genehmigungsverfahren, sondern freie Hormus-Schifffahrt
NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat ein vom Iran angekündigtes neues Genehmigungsverfahren für die Straße von Hormus abgelehnt und sich erneut für freien Schiffsverkehr durch die Meerenge ausgesprochen. "Was wir nicht wollen, sind zusätzliche Restriktionen oder Strukturen", sagte ein Sprecher von Guterres in New York.
"Wir wollen wieder dahin zurück, wo wir waren, also zur Navigationsfreiheit in der Straße von Hormus, unter der zivile Schiffe kommen und gehen konnten, um zu exportieren und zu importieren, und wir wissen, von welcher Bedeutung die Meerenge für uns alle auf der Welt ist."
Der Iran hatte zuvor ein neues Genehmigungsverfahren für die von ihm blockierte Straße von Hormus angekündigt. Laut iranischen Staatsmedien sollen Betreiber von Schiffen, die durch die Meerenge fahren sollen, eine E-Mail mit Regeln und Vorschriften für die Durchfahrt erhalten. Für den Transit benötigten die Schiffe dann die Erlaubnis einer iranischen Behörde (Persian Gulf Strait Authority) und müssten den Vorgaben folgen, berichtete der staatliche Sender Press TV./cah/DP/he
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