Notes Aktie
ISIN: US66978J1079
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18.09.2026 01:51:27
UN mission notes possible US war crimes in Iran strikes
A United Nations fact-finding mission said it found "reasonable grounds" to believe that the United States committed war crimes in two airstrikes in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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