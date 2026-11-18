Penguin International Aktie
WKN: 909786 / ISIN: SG1F42856756
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18.11.2026 04:23:55
UN says Singapore’s Penguin International broke Libya arms embargo; company disputes panel’s findings
Shipbuilder says they were built for commercial use and delivered without weaponsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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