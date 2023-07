UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich mit Künstlicher Intelligenz

NEW YORK (dpa-AFX) - Der UN-Sicherheitsrat hat sich erstmals in einer Sitzung mit den Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) befasst. Das Treffen am Dienstag in New York fand auf Vorschlag Großbritanniens statt, einer der fünf Vetomächte des mächtigsten Gremums der Vereinten Nationen. "Wie jeder hier hat mich die neueste Form von KI geschockt und beeindruckt", sagte UN-Generalsekretär António Guterres.

Der Portugiese warnte erneut vor den Gefahren der Technologie und plädierte für die Einrichtung einer Regulierungsbehörde. Zudem berief Guterres eine Expertenrunde ein, die die Vereinten Nationen bei dem Thema beraten soll./cah/DP/stw