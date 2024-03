UN-Sicherheitsrat fordert sofortige Feuerpause in Gaza - USA enthalten sich

New York (Reuters) - Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag eine sofortige Waffenruhe im Gaza-Krieg gefordert sowie eine Freilassung aller Geiseln aus der Gewalt der radikal-islamischen Hamas.

Im Gegensatz zu früheren Abstimmungen enthielten sich die USA und verzichteten darüber hinaus auf ein Veto. Die anderen 14 Staaten stimmten dafür. Die Entscheidung löste einen offenen Streit zwischen den USA und Israel aus. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu warf dem wichtigsten Verbündeten vor, die Haltung geändert zu haben. Dies schade den israelischen Kriegsbemühungen und erschwere die Freilassung der Geiseln. Er sagte zudem den Besuch einer israelischen Delegation in den USA ab. Ein Sprecher der US-Regierung erklärte dagegen, die Haltung sei gleich geblieben.

In der Resolution wird eine Feuerpause für die Dauer des islamischen Fastenmonats Ramadan verlangt, der noch etwa zwei Wochen andauert. Zudem wird die Notwendigkeit betont, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen und den Schutz der Zivilisten in dem Palästinenser-Gebiet zu verstärken. Die israelische Delegation sollte in den USA über eine geplante Offensive in Rafah beraten, die von der Regierung von US-Präsident Joe Biden abgelehnt wird. Der israelische Oppositionsführer Jair Lapid warf Netanjahu vor, mit der Absage von einem Streit in der Regierungskoalition über ein Gesetz zur Wehrpflicht ablenken zu wollen. Dies geschehe auf Kosten der Beziehungen zu den USA, schrieb Lapid auf dem Kurznachrichtendienst X.

Die USA hatten während des inzwischen seit sechs Monaten laufenden Krieges drei Mal ein Veto gegen UN-Resolutionen eingelegt. Allerdings steht die US-Regierung zunehmend auch innenpolitisch unter Druck angesichts der Kritik an dem Vorgehen Israels. In den USA finden im November Präsidentschafts- und Kongresswahlen statt.

