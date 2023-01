UN-Sicherheitsrat stimmt für Verlängerung der Hilfen für Nordsyrien

New York (Reuters) - Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag einstimmig für eine Verlängerung von Hilfen für etwa vier Millionen Menschen im Nordosten Syriens gestimmt.

Die Regelung gilt für sechs Monate. Damit stimmte auch der syrische Verbündete Russland zu, der im Juli eine Verlängerung der Lieferungen um zwölf Monate mit seinem Veto verhindert hatte. Die Maßnahmen sind seit 2014 in Kraft. Der Sicherheitsrat muss sie genehmigen, weil die syrischen Behörden dem humanitären Einsatz in den von Oppositionellen gehaltenen Gebieten nicht zustimmen. Die bisherige Regelung wäre am Dienstag auszulaufen.

