UN-Sicherheitsrat verzögert sich bis mindestens 23 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zum Krieg in der Ukraine verzögert sich bis 23 Uhr MEZ. Hinter den Kulissen liefen weiterhin Verhandlungen der westlichen Staaten, China bei der Abstimmung einer gegen Russland gerichteten Resolution zu einer Enthaltung und andere Staaten zur Zustimmung zu bewegen, teilten Diplomatenkreise der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Es wird erwartet, dass Russland sein Veto einlegen wird - Washington hat das Ziel, Moskau diplomatisch so weit wie möglich zu isolieren./scb/DP/he