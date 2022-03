UN-Umweltversammlung macht Weg für globales Plastik-Abkommen frei

NAIROBI (dpa-AFX) - Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen (UNEA) hat konkrete Verhandlungen für ein rechtsverbindliches globales Plastik-Abkommen in die Wege geleitet. Ein entsprechender Resolutionsentwurf wurde am Mittwoch im Konsens verabschiedet. Im Versammlungsraum wurde anschließend laut applaudiert. Das UN-Umweltprogramm (Unep) sieht die Resolution als eines der wichtigsten Umweltabkommen seit dem Pariser Klimaabkommen an.

Gemäß der UNEA-Entscheidung soll ein Verhandlungsausschuss bis Ende 2024 eine rechtsverbindliche Konvention erarbeiten. Laut Schätzungen der UN werden mittlerweile jährlich 400 Millionen Tonnen Plastikmüll weltweit produziert./nak/DP/mis