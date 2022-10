UN verurteilen Nordkoreas Raketentest - 'eindeutig eine Eskalation'

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat den erneuten Raketentest Nordkoreas verurteilt. "Dies ist eindeutig eine Eskalation, etwas, das der Generalsekretär verurteilt", sagte Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag in New York. Eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sei nötig. Die Einheit des UN-Sicherheitsrates in der Frage "extrem" wichtig - eine Sitzung des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen könnte Diplomatenangaben zufolge bereits am Mittwoch stattfinden.

Zuvor hatte Pjöngjang eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres (koreanisch: Ostmeer) abgefeuert. Es ist das erste Mal seit knapp fünf Jahren, dass eine nordkoreanische Rakete über die japanische Inselgruppe geflogen ist. Am Samstag hatte Nordkorea bereits zwei ballistische Kurzstreckenraketen getestet./scb/DP/stw