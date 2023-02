UN-Vollversammlung trifft sich zu hochrangiger Ukraine-Sitzung

NEW YORK (dpa-AFX) - Knapp ein Jahr nach dem russischen Überfall auf die Ukraine trifft sich die UN-Vollversammlung am Mittwoch (21.00 Uhr/MEZ) zu einer hochrangigen Debatte. Das Treffen des größten UN-Gremiums im UN-Hauptquartier in New York dürfte sich wegen der Vielzahl von Sprecherinnen und Sprechern bis Donnerstag hinziehen.

Es werden eine Reihe von Außenministerinnen und Außenministern erwartet - am Ende soll eine Resolution beschlossen werden, die Russland unter anderem zum Rückzug auffordert und die territoriale Integrität der Ukraine betont. Ein deutscher Redebeitrag ist für den Donnerstag geplant. Am Freitag wird sich auch der UN-Sicherheitsrat mit dem Krieg befassen. Auch hier werden hochrangige Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Kremlchef Wladimir Putin hat den Krieg am 24. Februar 2022 begonnen./scb/DP/nas