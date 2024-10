UN: Weitere Generation könnte zum Krieg verdammt werden

BEIRUT (dpa-AFX) - Nach Beginn der israelischen Bodenoffensive im Libanon warnen die Vereinten Nationen vor katastrophalen Folgen für eine ganze Generation von Menschen im Nahen Osten. "Das Risiko, eine weitere Generation zum selben Schicksal (des Kriegs) zu verdammen, ist erneut sehr real", erklärte die UN-Sonderkoordinatorin für den Libanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, auf der Plattform X. "Inmitten des Abschusses von Raketen, dem Abwurf von Bomben und der Durchführung von Angriffen versäumt es die Kriegsmaschinerie, die zugrunde liegenden Probleme (des Konflikts) anzugehen."

Die Voraussetzungen beim aktuellen Einmarsch israelischer Truppen in den Libanon, die dort nach Darstellung des Militärs gegen die Schiitenmiliz Hisbollah kämpfen, sind anders als bei vergangenen Kriegen beider Seiten. Trotzdem werden im Libanon Erinnerungen wach an die Kriege mit Israel in den Jahren 2006 sowie 1982. Der Libanon hatte von 1975 bis 1990 zudem einen blutigen Bürgerkrieg erlebt./jot/DP/ngu