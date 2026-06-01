International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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01.06.2026 17:00:00
UN will Elektro-Umbau von Verbrennern bis 2027 international standardisieren
Verbrenner zu Stromer: Die UN arbeiten an einem internationalen Standard für den E-Umbau von Verbrennerautos. Ein Regelwerk soll bis 2027 stehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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