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10.06.2026 17:49:38
UN wollen Verstöße gegen internationales Recht im Libanon prüfen
BEIRUT (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen wollen mögliche Verstöße gegen internationales Recht im Krieg im Libanon untersuchen. Gemeinsam mit der libanesischen Regierung habe man die Entsendung einer unparteiischen und unabhängigen Untersuchungsmission in das Land vereinbart, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, in einem Pressestatement im UN-Menschenrechtsbüro.
Ziel sei es, mutmaßliche Verstöße aller Konfliktparteien gegen internationales Menschenrechts- und humanitäres Völkerrecht im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt zu sammeln.
Im Zuge des Iran-Kriegs kam es zu einer erneuten Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Eine Waffenruhe konnte den Konflikt bisher nicht eindämmen. Beide Seiten bekriegen sich weiter. Insbesondere im Libanon kommt es täglich weiter zu Toten./arj/DP/stw
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