Unabhängiges Forschungsunternehmen erkennt Temenos in Corporate-Banking-Bericht als führendes Unternehmen im Bereich der Verarbeitungsplattformen für digitales Banking an

GENF, Schweiz--(BUSINESS WIRE)--Temenos (SIX: TEMN) gab heute bekannt, dass es in The Forrester Wave™: Digital Banking Processing Platforms for Corporate Banking, Q3 2022 (DBPP, Verarbeitungsplattformen für digitales Banking im Firmenkundengeschäft im dritten Quartal 2022) als führendes Unternehmen anerkannt wurde. Temenos ist der Überzeugung, dass seine Position als führendes Unternehmen die Vorteile der offenen Plattform für Composable Banking von Tenemos und die breite Palette an Bankdienstl