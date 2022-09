Unabhängiges Marktforschungsunternehmen stuft Cloudflare als "Leader" im Bereich Web Application Firewalls ein

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das Unternehmen für Sicherheit, Performance und Zuverlässigkeit, das zum Aufbau eines besseren Internets beiträgt, ist von Forrester Research, Inc. in seinem Bericht "The Forrester Wave™: Web Application Firewalls, Q3 2022" als "Leader" gewürdigt worden. Die WAF (Web Application Firewall)- Lösungen von Cloudflare erzielten die höchstmögliche Punktzahl bei 10 Kriterien, darunter u.a. Innovation, Partner-Ökosystem und Community.

"Auf die WAF von Cloudflare vertrauen Millionen von Kunden auf der ganzen Welt, wenn es um die Sicherheit ihrer Websites und Anwendungen geht. Aus diesem Grund treiben wir innovative Entwicklungen in einem so unerbittlichen Tempo voran, denn wir wollen die beste Plattform zum Schutz von APIs und des Anwendungen-Webverkehrs aufbauen", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Wir sind stolz darauf, dass Forrester uns zum "Leader" in diesem Bereich gekürt hat, und freuen uns, dass immer mehr Unternehmen sich für Cloudflare entscheiden, um ihre Netzwerke vor den raffiniertesten Angriffen zu schützen.”

Im Bericht "The Forrester Wave™: Web Application Firewalls" heißt es: "Die Web Application Firewall von Cloudflare glänzt in den Bereichen Konfiguration und Regelerstellung” und "Cloudflare zeichnet sich durch seine aktive Online-Nutzer-Community und die damit verbundenen Antwortzeit-Metriken aus.” In dem Bericht heißt es weiter: "Referenzkunden lobten die Flexibilität und Vielfalt der benutzerdefinierten Regeln" und "hervorragende Dashboard- und Konfigurationsoptionen". Abschließend stellt der Bericht fest: "Cloudflare ist die erste Wahl für alle, die Wert auf Benutzerfreundlichkeit legen und eine umfassende Plattform für Anwendungssicherheit wünschen.”

Das globale Netzwerk von Cloudflare überspannt mehr als 275 Städte in über 100 Ländern und verarbeitet im Durchschnitt über 36 Millionen HTTP-Anfragen pro Sekunde, wodurch Cloudflare einen beispiellosen Einblick in Netzwerkmuster und Angriffsvektoren gewinnt. Die WAF von Cloudflare trägt mit diesen beispiellosen Erkenntnissen dazu bei, dass Hacker und Sicherheitslücken-Scanner keine Schwachstellen in Webanwendungen und APIs finden oder ausnutzen können. Als Kernkomponente des Anwendungssicherheits-Portfolios von Cloudflare nutzen Kunden jeder Größe das leistungsstarke API-Gateway von Cloudflare, um schnell APIs zu entdecken, die sie noch nicht kannten, und sie mit nur wenigen Klicks zu sichern.

Forrester bewertete 12 teilnehmende Anbieter anhand von 24 Kriterien aus den Bereichen aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz. Näheres dazu finden Sie in den folgenden Ressourcen:

Forrester Wave™ Blog

The Forrester Wave™: Web Application Firewalls, Q3 2022 Report

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) hat es sich zu Aufgabe gemacht, zum Aufbau eines besseren Internets beizutragen. Die Produkte von Cloudflare schützen und beschleunigen alle Internetanwendungen online ohne zusätzliche Hardware, Installation von Software und ohne das Ändern von auch nur einer Programmzeile. Der gesamte Web-Datenverkehr der von Cloudflare betriebenen Internetobjekte wird durch sein intelligentes globales Netzwerk geleitet, das durch jede neue Anfrage immer intelligenter wird. Folglich sind eine bedeutende Leistungssteigerung und eine Abnahme von Spam und anderen Angriffen zu bemerken. Cloudflare wurde von der Zeitschrift "Entrepreneur" 2018 in die Liste der Firmen mit Top-Unternehmenskultur aufgenommen und von "Fast Company" 2019 zu den innovativsten Unternehmen weltweit gezählt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung, wobei diese Aussagen erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "erkunden", "planen", "antizipieren", "könnten", "beabsichtigen", "zielen", "projizieren", "erwägen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderen insbesondere Aussagen über die Pläne und Ziele von Cloudflare für seines WAF (Web Application Firewall)-Lösungen und andere Produkte und Technologien, den Kundenvorteilen aus der Nutzung des globalen Netzwerks von Cloudflare sowie der Verwendung der WAF und anderer Produkte und Technologien des Unternehmens, die erwartete Funktionalität und Leistung des globalen Netzwerks von Cloudflare sowie der Verwendung der WAF und anderer Produkte und Technologien des Unternehmens, die technologische Entwicklung von Cloudflare, zukünftige Operationen, Wachstum, Initiativen oder Strategien sowie Kommentare des CEO von Cloudflare und Anderer. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Cloudflare-Quartalsberichts auf Formblatt 10-Q, eingereicht am 4. August 2022, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare gegebenenfalls von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getroffen werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare kann die in ihren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht erfüllen, und Sie sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2022 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken oder auch eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hierin erwähnten Marken und Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005996/de/