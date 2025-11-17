UNACEM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UNACEM präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,07 PEN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UNACEM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 PEN in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,79 Milliarden PEN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,79 Milliarden PEN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at