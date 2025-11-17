|
17.11.2025 06:31:29
UNACEM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
UNACEM präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,07 PEN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UNACEM noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 PEN in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,79 Milliarden PEN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,79 Milliarden PEN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig verändert -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen ruhigen Handel beobachten. Im deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt leicht aufwärts. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart abwärts.