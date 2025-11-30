Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
30.11.2025 07:59:19
Unbeabsichtigter Höhenverlust: Software-Panne bei Airbus-Flugzeugen: Airlines streichen Hunderte Flüge
Eine Airbus-Maschine vom Typ A320 verliert plötzlich an Höhe - ursächlich ist offenbar eine Software-Panne. 6000 Flugzeuge benötigen daraufhin ein Not-Update. Was zunächst rasch erledigt schien, führt nun doch zu Chaos im Luftverkehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
