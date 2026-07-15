Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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15.07.2026 11:09:18
Unbemerkte Tests von Scores: Schufa speichert Daten offenbar länger als bisher bekannt
Wer eine neue Wohnung sucht oder einen Bankkredit aufnehmen will, braucht dafür einen guten Schufa-Score. Um die Berechnungen zu testen, nutzt die Wirtschaftsauskunftei einem Bericht zufolge alte Daten von Verbrauchern und gibt sie an Firmen weiter - ohne, dass die Betroffenen etwas davon wissen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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