Under Armour-Aktie reagiert mit deutlich Kursverlusten auf enttäuschende Quartalszahlen

Under Armour enttäuscht Anleger mit einem vorsichtigen Ausblick und anhaltender Schwäche in Nordamerika. Die Aktie rutscht zweistellig ab, obwohl der Titel seit Jahresbeginn noch klar im Plus liegt.

• Under Armour erwartet für das Geschäftsjahr 2027 leicht sinkende Umsätze• Nordamerika bleibt die zentrale Problemzone, während internationale Märkte stabiler laufen• Aktie verliert zweistellig

Schwacher Ausblick belastet Under Armour

Under Armour hat mit seinen Zahlen zum vierten Quartal und dem Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 für Ernüchterung gesorgt. Wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht, sank der Umsatz im vierten Quartal um ein Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Währungsbereinigt lag das Minus sogar bei vier Prozent.

Besonders schwer wiegt die anhaltende Schwäche im Heimatmarkt. In Nordamerika gingen die Erlöse im Schlussquartal um sieben Prozent auf 641 Millionen US-Dollar zurück, während das internationale Geschäft um zehn Prozent auf 539 Millionen US-Dollar zulegte. Auch auf Jahressicht bleibt dieses Muster bestehen: Der Gesamtumsatz fiel um vier Prozent auf 5,0 Milliarden US-Dollar, Nordamerika verlor acht Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Under Armour nun einen leicht rückläufigen Umsatz in Aussicht.

Margenstory bleibt erklärungsbedürftig

Operativ zeigt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Die Bruttomarge sank im vierten Quartal um 470 Basispunkte auf 42,0 Prozent. Laut Unternehmensmitteilung belasteten vor allem höhere Zölle, höhere Produktkosten, Preisdruck und ein ungünstiger regionaler Mix.

Zwar sanken die Vertriebs- und Verwaltungskosten um 15 Prozent auf 518 Millionen US-Dollar. Dennoch schrieb Under Armour operativ einen Verlust von 34 Millionen US-Dollar. Bereinigt blieb lediglich ein operativer Gewinn von 3 Millionen US-Dollar.

Für 2027 rechnet Under Armour mit einer Verbesserung der Bruttomarge um 220 bis 270 Basispunkte. Ein großer Teil davon hängt jedoch an der angenommenen Rückabwicklung bestimmter Zollkosten. Das macht den Ausblick weniger belastbar, als es die nackte Margenprognose zunächst vermuten lässt.

Under Armour-Aktie rutscht zweistellig ab

Die Börse reagiert entsprechend empfindlich. Bereits am Vortag hatte die Under Armour-Aktie knapp sechs Prozent auf 6,06 US-Dollar verloren. Nach Vorlage der Zahlen verschärft sich der Abverkauf: Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es zeitweise um weitere 11,88 Prozent auf 5,34 US-Dollar nach unten.

Damit wird der vorsichtige Ausblick zum Belastungstest für die jüngste Erholung. Seit Jahresanfang steht für die Aktie zwar noch immer ein Plus von knapp 22 Prozent zu Buche. Doch der Markt dürfte sich nun fragen, ob diese Erholung fundamental bereits ausreichend unterlegt war.

Was die Zahlen für Anleger bedeuten

Für Anleger bleibt Under Armour nach den Zahlen ein Titel mit erhöhtem Beweisbedarf. Der Konzern muss nun zeigen, dass die Stabilisierung nicht nur aus Kostenkontrolle, Zollannahmen und Restrukturierung entsteht, sondern auch aus einer besseren Nachfrage im Kerngeschäft.

Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig, weil der Ausblick kaum Umsatzdynamik erkennen lässt. Für spekulative Trader kann der zweistellige Rücksetzer interessant werden, aber nur unter einer Bedingung: Die kommenden Quartale müssen zeigen, dass Nordamerika nicht weiter bremst und die Margenverbesserung aus eigener Stärke kommt. Bis dahin bleibt die Under Armour-Aktie vor allem ein Titel für Anleger mit hoher Risikobereitschaft.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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