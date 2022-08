Under Armour-Aktie steigt dennoch: Under Armour senkt Gewinnprognose

Der Sportartikelhersteller Under Armour senkt seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen begründete dies am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit höheren Marketingausgaben, negativen Währungseffekten und Kosten in Zusammenhang mit anhaltenden Rechtsstreitigkeiten.