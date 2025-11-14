Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|
14.11.2025 01:16:00
Under Armour and Steph Curry are breaking up. The move is partly about ‘discipline,’ CEO says.
After more than a decade together, Under Armour Inc. and NBA star Stephen Curry on Thursday said they would be parting ways, as the athleisure giant moves ahead with a turnaround effort and a deeper focus on its core products.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Aktien in diesem Artikel
|Under Armour Inc When Issued
|3,92
|-0,79%
|Under Armour Inc.
|4,15
|0,44%
